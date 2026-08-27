У Гуменника появилось новое фото в профиле ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обновил фотографию чемпиона России — 2026, участника Олимпийских игр в Милане фигуриста Петра Гуменника.

Фото: ISU

Ранее ISU обновил графу «хобби» в профиле российского фигуриста. Изначально там были указаны программирование, езда на мотоцикле, фондовый рынок, хэви-метал, литература и исследование новых мест. Теперь увлечения Петра — это бильярд, программирование, сёрфинг, сноуборд, хэви-метал и пианино.

Пётр Гуменник примет участие на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября и станут для россиян первыми после возвращения на международную арену на взрослом уровне.