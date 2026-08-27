«Аккорды дайте — что угодно исполню!» Фефелова/Валов — об увлечениях вне спорта

Победители этапа Гран-при ISU в Сиане в танцах на льду российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов рассказали о своих увлечениях вне спорта.

– Чем вы увлекаетесь вне льда? Артём, ваш тренер Алексей Горшков про тебя говорил, что ты любишь кататься на велосипеде, за что он тебя порой ненавидит.

Артём: Да, есть такая проблемка у меня.

Мария: Люблю играть на фортепиано. В этом году окончила музыкальную школу, мне это очень нравится.

– Что играла на защите?

Мария: Баха, Моцарта. Довольно много разного. Конечно, это всё сильно развивает музыкальность, в том числе и в спорте.

Артём: А я любитель поиграть на гитаре.

– Профессионально или самоучка?

Артём: Учился сам. Играю на классической гитаре уже года два. Вроде даже неплохо. Аккорды дайте — что угодно исполню!

Ещё люблю собирать кубик Рубика. Купил себе недавно 9х9, раза четыре собрал. Уже немного скучно стало. У меня есть 2х2, 3х3, 5х5, 7х7, 9х9 и мегамикс — со всеми справился. Теперь ищу какой-нибудь максимально сложный кубик, чтобы конкретно себе мозги сломать. А то пока не получается — слишком легко как-то.

– Собираешь на скорость?

Артём: Нет, просто