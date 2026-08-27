ISU обновил фото профиля Александры Трусовой

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обновил фотографию серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзового призёра чемпионата мира — 2021 российской фигуристки Александры Трусовой.

Фото: ISU

Предстоящий сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным после рождения сына Михаила.

Спортсменка примет участие в турнире серии «Челленджер» в Токио, Япония. Соревнование пройдёт с 4 по 6 сентября и станет для россиян первым после возвращения на международную арену на взрослом уровне после отстранения. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.