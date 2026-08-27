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ISU повысил призовые на крупных международных турнирах по фигурному катанию

ISU повысил призовые на крупных международных турнирах по фигурному катанию
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Международный союз конькобежцев (ISU) увеличил призовые на турнирах по фигурному катанию и ввёл выплаты для сильнейших спортсменов мирового рейтинга с сезона-2026/2027, сообщается на сайте организации.

Общий призовой фонд чемпионата мира составит $ 1,446 млн, призовые получат спортсмены и дуэты, занявшие первые шесть мест. Победители ЧМ в мужском и женском одиночном катании получат по $ 100 тыс., серебряные — $ 80 тыс., бронзовые призеры заработают $ 50 тыс. В парном катании и танцах на льду занявшие места на пьедестале заработают $ 150, 120 и 75 тыс.

На чемпионате Европы спортсмены, занявшие первые три места в одиночном катании, получат $ 25, 20 и 15 тыс., в парном катании и танцах на льду – $ 35, 30 и 23 тыс.

На этапах Гран-при призовые за первые три места составят $ 21, 15 и 10 тыс. в одиночном катании и $ 27, 20 и 13 тыс. в парном и танцах на льду. В финале Гран-при за первые три места выплатят $ 35, 25 и 17 тыс. в одиночном катании и $ 46, 33 и 22 тыс в парном катании и танцах на льду.

Призовой фонд выплат по итогам мирового рейтинга ISU составит $ 1,098 млн. Среди одиночников их получат спортсмены, занявшие места с первого по 20-е, в парном катании и танцах на льду — 10 лучших дуэтов. Победители рейтинга в мужском и женском одиночном катании получат по $ 55 тыс., лидеры рейтинга в парном катании и танцах на льду — по $ 70 тыс. на дуэт.

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ISU повысил призовые на крупных международных турнирах по фигурному катанию