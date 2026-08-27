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Мишина и Галлямов не выступят на мастер-классе Москвиной 29 августа

Мишина и Галлямов не выступят на мастер-классе Москвиной 29 августа
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Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпийских игр (2022) в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на мастер-классе клуба Тамары Москвиной 29 августа. Об этом Галлямов сообщил в своём телеграм-канале.

«Спешу сообщить, что, к сожалению, мы не сможем присутствовать по определённым причинам. Увидимся уже в сезоне, в котором вас ждёт кое-что новое и интересное», — написал Галлямов.

Мастер-класс клуба Тамары Москвиной ежегодно проходит дважды за лето в ледовом дворце спорта всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Спортсмены, представляющие клуб, презентуют на мероприятии новые программы и участвуют в массовом катании со зрителями.

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