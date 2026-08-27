«Не сделать что-то сверхъестественное». Дзепка — о целях на этап ЮГП в Сиане

Российская фигуристка София Дзепка поделилась, какую цель ставила на первый этап юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай. Спортсменка одержала победу в соревновании, получив за своё выступление от судей 213,28 балла.

«Я себе изначально ставила цель — показать рабочие прокаты. Не сделать что-то сверхъестественное, чего пока что не могу в силу того, что только начало сезона. И в общем-то, эта цель выполнена. Я была довольно уверена на этих стартах. Думаю, что в этот раз просто было какое-то душевное равновесие при подготовке к старту и