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«Не сделать что-то сверхъестественное». Дзепка — о целях на этап ЮГП в Сиане

«Не сделать что-то сверхъестественное». Дзепка — о целях на этап ЮГП в Сиане
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка поделилась, какую цель ставила на первый этап юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай. Спортсменка одержала победу в соревновании, получив за своё выступление от судей 213,28 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Девушки. Произвольная программа
21 августа 2026, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Россия
213.28
2
Лю Юйсюань
Китай
189.57
3
Цзинь Шусянь
Китай
188.80

«Я себе изначально ставила цель — показать рабочие прокаты. Не сделать что-то сверхъестественное, чего пока что не могу в силу того, что только начало сезона. И в общем-то, эта цель выполнена. Я была довольно уверена на этих стартах. Думаю, что в этот раз просто было какое-то душевное равновесие при подготовке к старту и