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Бойкова и Козловский рассказали о процессе постановки программы в Монреальской академии

Бойкова и Козловский рассказали о процессе постановки программы в Монреальской академии
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Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали об особенностях постановочного процесса в Монреальской академии фигурного катания, куда спортсмены приезжали для создания новой программы у хореографа Ромэна Агенауэра.

Бойкова: Всё тебе объясняют не на родном языке, а на английском. Мы с Димой очень хорошо говорим по-английски, правда хорошо, но мозг нагружается в любом случае больше.

Козловский: Мы только закончили работать с Ромэном, он отправляет нас к хореографу, и мы уже вместе с ним сразу накидываем руки. Получается, ты стараешься синхронизировать движения своих ног, которые тебе только что поставили, с новыми абсолютно руками, новой хореографией.

Бойкова: У тебя новые переходы, которые очень силь