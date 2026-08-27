Бойкова и Козловский рассказали о процессе постановки программы в Монреальской академии

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали об особенностях постановочного процесса в Монреальской академии фигурного катания, куда спортсмены приезжали для создания новой программы у хореографа Ромэна Агенауэра.

Бойкова: Всё тебе объясняют не на родном языке, а на английском. Мы с Димой очень хорошо говорим по-английски, правда хорошо, но мозг нагружается в любом случае больше.

Козловский: Мы только закончили работать с Ромэном, он отправляет нас к хореографу, и мы уже вместе с ним сразу накидываем руки. Получается, ты стараешься синхронизировать движения своих ног, которые тебе только что поставили, с новыми абсолютно руками, новой хореографией.

Бойкова: У тебя новые переходы, которые очень силь