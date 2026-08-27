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«Туториалы особо не смотрела». Дзепка — о сборах на соревнования

«Туториалы особо не смотрела». Дзепка — о сборах на соревнования
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Российская фигуристка София Дзепка поделилась, как проходят её сборы на соревнования и сколько времени они занимают.

«Макияж, причёска, ну и плюс собрать одежду, разложить в рюкзаки и так далее. Часа полтора.

Иногда бывают старты не очень важные, и меньше макияжа там делаем. И попроще причёску, более стандартную, которую на тренировке делаю. Тогда да, я быстрее намного собираюсь. С причёской мне помогает мама на соревнованиях, особенно на важные старты. Опять-таки макияж, ну, знаете, на практике, наверное. Туториалы особо не смотрела», — сказала Дзепка в интервью Первому каналу.

Россиянка одержала победу в первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, получив за своё выступление от судей 213,28 балла. С 3 по 5 сентября она примет участие во втором этапе Гран-при ISU – 2026 в Бангкоке, Таиланд.

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