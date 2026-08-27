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«Не нужно ждать мгновенных результатов». Ковтун — о сотрудничестве Петросян и Гончаренко

«Не нужно ждать мгновенных результатов». Ковтун — о сотрудничестве Петросян и Гончаренко
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Бывший российский фигурист Максим Ковтун заявил, что трёхкратной чемпионке России, участнице Олимпийских игр в Милане Аделии Петросян и её новому тренеру Инне Гончаренко необходимо время, чтобы привыкнуть друг к другу и понять, как выстраивать работу.

«Безусловно, Инна Германовна — это очень серьёзный, очень сильный тренер с большим опытом. Я до сих пор сам использую многие вещи в тренерстве, которые давала мне она. Думаю, это не спонтанное, а взвешенное решение от Аделии. Будем надеяться, что они подойдут друг другу.

Полагаю, цели всё-таки на перспективу у этой новоиспечённой команды, не надо форсировать события. Людям нужно привыкнуть друг к другу, понять, что к чему. Не нужно ждать мгновенных результатов, нужно просто набраться терпения и наблюдать», — приводит слова Ковтуна ТАСС.

Ковтун тренировался под руководством Гончаренко с 2016 по 2018 год.

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