Алиса Лью и Лорин Шильд снялись с этапов Гран-при ISU

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию американка Алиса Лью и французская фигуристка Лорин Шильд снялись со своих этапов Гран-при ISU. Лью должна была выступить на этапах в США и Финляндии, Шильд — в США и Японии. Обе фигуристки ранее заявили, что берут перерыв от соревнований.

Среди нейтральных спортсменов из России после снятия двух фигуристок прямое право на потенциальное участие в этапах Гран-при имеет только Аделия Петросян, так как спортсменка выступила на Олимпийских играх в Милане и имеет лучший результат прошедшего сезона на международных соревнованиях.

Ближайшим и первым после возвращения на международную арену для россиян стартом станет «челленджер» в Японии в начале сентября.