Дзепка считала, что прокаты в Новогорске важнее этапа ЮГП в Сиане

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, что перед закрытыми прокатами в Новогорске нервничала больше, чем перед первым этапом юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай.

«Потому что, может быть, была менее готова, может быть, считала, что в Новогорске прокаты важнее, чем здесь. Не знаю, мне казалось, что больше сил вложено в подготовку именно к прокатам в Новогорске.

В общем, возможно, подготовка сложнее давалась, поэтому мне хотелось лучше выступить там», — сказала Дзепка в интервью Первому каналу.

Спортсменка одержала победу в международном соревновании, получив за своё выступление 213,28 балла.