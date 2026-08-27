«Выбор тренера немного удивил». Радионова — о сотрудничестве Петросян с Гончаренко

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 российская фигуристка Елена Радионова высказалась о новом сотрудничестве трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян с Инной Гончаренко. Радионова значительную часть карьеры тренировалась под руководством этого же специалиста.

«Я рада, что Аделия не завершает спортивную карьеру. Выбор тренера, скажу честно, немного удивил, потому что Инна Германовна давно не работала со взрослыми спортсменами. Но мне кажется, что у этого тандема есть будущее. Инна Германовна всегда максимально погружается в работу и начинает этим жить. Ей есть что привнести в катание Аделии, думаю, спортсменке будет интересно у неё тренироваться. Мне бы хотелось, чтобы этот тандем был успешен, потому что это интересное сотрудничество», – приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».

Петросян покинула группу Этери Тутберидзе в июле 2026 года. 26 августа стало известно, что она начала сотрудничество с Гончаренко с целью подготовки к контрольным прокатам сборной, однако стороны рассматривают продолжение совместной работы в будущем.