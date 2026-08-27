Загитова не пришла на открытие центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не пришла на открытие Центра фигурного катания в Казани, на базе которого должна заработать её школа.

По информации официального портала Татарстана, на церемонии открытия присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

О начале строительства Центра фигурного катания в Казани сообщили в августе 2025 года. Стоимость строительства составляет 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. Общая площадь спорткомплекса превышает 6 тыс. квадратных метров. Позже появлялась информация, что спортсменка недовольна оформлением здания.

Загитовой 24 года, она является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы.