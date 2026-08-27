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Чикмарёва и Янченков оставили прошлогоднюю произвольную программу на новый сезон

Чикмарёва и Янченков оставили прошлогоднюю произвольную программу на новый сезон
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Бронзовый призёр чемпионата России, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, Матвей Янченков рассказал, как провёл межсезонье и какими программами пара будет удивлять в предстоящем сезоне-2026/2027.

— Как прошло ваше межсезонье?
— Тяжело. Мы съездили на сборы в Кисловодск, потом в Новогорск. В целом ощущение, что межсезонье прошло тяжело, но достаточно продуктивно.

— Какие программы поставили?
— С Сергеем Сергеевичем Плишкиным. Мы поменяли короткую программу, а произвольную оставили прежней, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

Спортивная пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков получила нейтральный статус и имеет право выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.

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