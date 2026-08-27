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«Будем живы — будем смотреть». Тарасова — о перспективах Петросян с новым тренером

«Будем живы — будем смотреть». Тарасова — о перспективах Петросян с новым тренером
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о начале сотрудничества трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко после ухода фигуристки из группы Этери Тутберидзе.

«Этот тандем уже прекрасно существует. Они выбрали друг друга и работают. Два профессиональных человека соединились для того, чтобы делать будущее. Пойдет ли Аделии это на пользу? Будем живы – будем смотреть», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Петросян покинула группу Этери Тутберидзе в июле 2026 года. 26 августа стало известно, что она начала сотрудничество с Гончаренко с целью подготовки к контрольным прокатам сборной, однако стороны рассматривают продолжение совместной работы в будущем.

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