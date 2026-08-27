«Рискует она или нет — все рискуют». Тарасова посоветовала Валиевой оценить возможности

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российской фигуристке Камиле Валиевой стоит посмотреть на соперниц и оценить собственные возможности перед полноценным возвращением на соревновательную арену.

«Конечно, ей нужно посмотреть на соперниц. Важно и себя знать, надо свои возможности оценить. Не знаю, как будет. А рискует она или нет — все рискуют», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В декабре 2025 года завершился срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение. В 2026 году спортсменка заявила о возобновлении карьеры. Она тренируется в группе Светланы Соколовской в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки.