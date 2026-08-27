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«Разработали план и следуют ему». Авербух — о подготовке Валиевой к новому сезону

«Разработали план и следуют ему». Авербух — о подготовке Валиевой к новому сезону
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что Камила Валиева и её тренер Светлана Соколовская избрали размеренную тактику для подготовки к предстоящему сезону-2026/2027.

«У каждого спортсмена и тренера существует своя тактика подготовки к сезону. Я уверен в том, что Камила Валиева вместе с опытнейшим специалистом Светланой Соколовской разработали свой план и точно следуют ему без форсирования Камилой формы», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

В декабре 2025 года завершился срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение. В 2026 году спортсменка заявила о возобновлении карьеры.

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