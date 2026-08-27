«Главное, чтобы травм не было». Жулин — о переходе Петросян к Гончаренко

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировала новость о начале сотрудничества трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр в Милане Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко после ухода фигуристки из группы Этери Тутберидзе.

«Главное, чтобы травм не было, а с кем она сотрудничает — не играет роли. Мне кажется, Инна Гончаренко — хороший тренер. Насколько я знаю, у Аделии серьёзная травма, думаю, что она пока просто вкатывается в сезон», — приводит слова Жулина ТАСС.

20 июля российская спортсменка объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе, где тренировалась с 12 лет.