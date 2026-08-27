Мэи Окада лидирует после короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Риге

Японская спортсменка Мэи Окада выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Спортсменка за своё выступление получила от судей 72,47 балла. Отметим, это на 0,27 балла меньше, чем результат россиянки Софии Дзепки на предыдущем этапе в Китае.

На втором месте расположилась Хана Бат из Австралии, её результат составил 69,06 балла. Ван Ихань из Китая замкнула тройку лучших после первого дня соревнований, набрав 68,61 балла.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Девушки, короткая программа

1. Мэи Окада (Япония) — 72,47.

2. Хана Бат (Австралия) — 69,06.

3. Ван Ихань (Китай) — 68,61.

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