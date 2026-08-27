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Матвей Янченков: если бы не мама, возможно, парного катания в Екатеринбурге не было бы

Матвей Янченков: если бы не мама, возможно, парного катания в Екатеринбурге не было бы
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Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков рассказал, почему стал заниматься именно фигурным катанием.

— Как ты вообще пришёл в фигурное катание?
— Всё на самом деле просто. У меня мама фигуристка. Можно сказать, что тут некуда было деваться. Мама сама занималась фигурным катанием, потом начала заниматься тренерской деятельностью, и до девяти лет я катался под её руководством.

Младшую группу по парному катанию в Екатеринбурге изначально создала моя мама. Потом она сказала Филиппу Александровичу Тарасову: «Вот у меня есть три пары. Посмотри, пожалуйста, на них». На самом деле, если бы не мама, возможно, после ухода Филиппа Тарасова из Екатеринбурга парного катания там вообще не было бы, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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Новости. Фигурное катание
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