Матвей Янченков: если бы не мама, возможно, парного катания в Екатеринбурге не было бы

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков рассказал, почему стал заниматься именно фигурным катанием.

— Как ты вообще пришёл в фигурное катание?

— Всё на самом деле просто. У меня мама фигуристка. Можно сказать, что тут некуда было деваться. Мама сама занималась фигурным катанием, потом начала заниматься тренерской деятельностью, и до девяти лет я катался под её руководством.

Младшую группу по парному катанию в Екатеринбурге изначально создала моя мама. Потом она сказала Филиппу Александровичу Тарасову: «Вот у меня есть три пары. Посмотри, пожалуйста, на них». На самом деле, если бы не мама, возможно, после ухода Филиппа Тарасова из Екатеринбурга парного катания там вообще не было бы, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.