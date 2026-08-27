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«Программа, которую смогу совмещать со спортом». Гуменник — о поступлении в магистратуру

«Программа, которую смогу совмещать со спортом». Гуменник — о поступлении в магистратуру
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Петр Гуменник поделился информацией о поступлении в магистратуру.

— Расскажи, пожалуйста, про поступление. Есть ли уже списки? Ты определился с направлением? Какой была вся история с поступлением?
— Как раз вчера вышли приказы о зачислении. Меня зачислили на ту программу, на которую я хотел — «системное прикладное программное обеспечение». И там меня даже ждали. Очень большой конкурс был. Я сначала написал вступительное испытание на 100 баллов, но был риск, что даже так не пройду. Смог получить рекомендательное письмо от руководителя программы и благодаря этому туда поступил.

Также я ещё выбрал первым и вторым приоритетом другие программы: «разработки и проектирования систем искусственного интеллекта» и «систем больших данных», но меня сразу предупредили, что это будет слишком сложно. Во-первых, скорее всего, не пройду, во-вторых, не смогу там учиться, потому что нужно очно присутствовать. Но я всё равно сдал все вступительные, получил за них по 100 баллов и решил рискнуть, поставить их первым приоритетом. Подумал: «Ну, если так судьба сложится, что я каким-то чудом пройду, как иногда бывает, что все свои согласия куда-нибудь переместят, то пусть оно так