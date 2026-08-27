«Это было непривычно». Гуменник — о постановке короткой программы с Ше-Линн Бурн

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Петр Гуменник рассказал о постановке новой короткой программы и опыте работы с канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

«Работа шла очень здорово, очень плотно. Основной процесс занял 15 часов. Мы всю неделю каждый день выходили по три часа, ставили программу. Для меня это было непривычно: мы обычно как-то быстрее. Возможно, потому что наши хореографы уже меня хорошо знают. Но тут мы искали коннект и перебирали кучу вариантов. Сначала даже ставили под другую музыку первый день и после первого дня решили такой эксперимент отложить, признать неудавшимся и сделать более подходящую для меня музыку и программу, которую как раз в субботу покажу.

Она [Ше-Линн Бурн] перед тем, как ставить, проводит со всеми созвон в Zoom. Она узнала, что мне, например, нравится в фигурном катании, какие у меня хобби, всё про себя выдал. И сказал, что у меня мечта катать программу под жёсткий металл, и скинул музыку: Rammstein, Slipknot и всё в этом духе. Она сказала, что такая музыка, она боится, не найдёт отклика у зрителей, и можно поставить рок, но более спокойный. Но я не хотел искать какой-то конформистский вариант и тогда уже предложил что-нибудь ещё интересное. У меня, даже не буду раскрывать пока, было желание поработать в новом направлении, которое я ещё никогда не брал и у меня пока не получалось, но оно действительно и не получилось.

Она составила потом плейлист из где-то 50 треков, которые я целый день слушал и пытался понять, какой мне больше нравится. Не смог остановиться на одном, выбрал где-то семь композиций, и в первый день мы по очереди включали разные композиции, я под них катался, и мы думали, что лучше ляжет на меня», — приводит слова Гуменника