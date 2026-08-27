«Мы очень сильно уважаем друг друга». Янченков — о гармонии в паре с Чикмарёвой

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков рассказал, как складывались взаимоотношения с партнёршей Екатериной Чикмарёвой.

— Сейчас вашу пару часто называют одной из самых гармоничных в российском фигурном катании. В чём секрет?

— Мы с Катей очень сильно уважаем друг друга в первую очередь. Я не знаю, в чём секрет. У нас просто так получилось. Из-за первого периода мы сначала плохо разговаривали, плохо общались, Катя мне не доверяла. Но со временем мы привыкли друг к другу, начали много дурачиться, смеяться и в итоге нашли общий язык. Конечно, у нас бывают ссоры. Иногда довольно серьёзные. Мы можем спокойно друг на друга покричать. Но сейчас, с возрастом, мне кажется, этого становится гораздо меньше, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

Спортивная пара получила нейтральный статус и имеет право выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.