Мария Фефелова и Артём Валов рассказали, с кем из соперников общались на Гран-при в Сиане

Победители этапа Гран-при среди юниоров в танцах на льду российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов рассказали о взаимодействиях с соперниками из других стран на дебютном международном турнире.

– Успели ли пообщаться с кем-то из иностранных фигуристов?

Мария: К нам подходили китайцы, которые катаются за Австралию.

Артём: Ещё здесь выступала китайская пара, которая приезжала к нам в Одинцово на сборы. Мы с ними довольно неплохо общаемся. Немец Артём Сладков подходил – он очень хороший парень, классно говорит по-русски. С Марком Желтышевым поболтали. В принципе, вот и всё. Остальные как-то стороной обходили, все себе на уме.

Мария: Также общались с Кирой Листковой. Она сейчас выступает за Францию, но по первому спортивному разряду мы с ней соревновались в России. Вспоминали с ней былое, — цитирует фигуристов «РИА Новости Спорт».