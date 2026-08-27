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Мария Фефелова и Артём Валов рассказали, с кем из соперников общались на Гран-при в Сиане

Мария Фефелова и Артём Валов рассказали, с кем из соперников общались на Гран-при в Сиане
Комментарии

Победители этапа Гран-при среди юниоров в танцах на льду российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов рассказали о взаимодействиях с соперниками из других стран на дебютном международном турнире.

– Успели ли пообщаться с кем-то из иностранных фигуристов?
Мария: К нам подходили китайцы, которые катаются за Австралию.

Артём: Ещё здесь выступала китайская пара, которая приезжала к нам в Одинцово на сборы. Мы с ними довольно неплохо общаемся. Немец Артём Сладков подходил – он очень хороший парень, классно говорит по-русски. С Марком Желтышевым поболтали. В принципе, вот и всё. Остальные как-то стороной обходили, все себе на уме.

Мария: Также общались с Кирой Листковой. Она сейчас выступает за Францию, но по первому спортивному разряду мы с ней соревновались в России. Вспоминали с ней былое, — цитирует фигуристов «РИА Новости Спорт».

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