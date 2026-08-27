Вайцеховская оценила решение Аделии Петросян начать работу с Инной Гончаренко

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выборе фигуристкой Аделией Петросян Инны Гончаренко как нового тренера после ухода из группы Этери Тутберидзе.

«Насколько долговременным окажется сотрудничество Петросян и Гончаренко — вопрос открытый. Пока работа идёт в закрытом индивидуальном режиме на одном из московских катков, и цель поставлена ближайшая — контрольные прокаты.

Переживать из-за того, что, покинув «Хрустальный», фигуристка лишила себя возможности работать с большой профессиональной командой, не стоит: по итогам прошлого сезона Петросян остаётся членом национальной команды. Это своего рода гарантия как участия в прокатах, так и компенсации всех расходов, связанных с тренировками и постановкой программ.

Если сама Аделия поймёт, что готова всерьёз ввязаться в борьбу за четвёртый чемпионский титул в России, она наверняка сумеет найти и хореографов, и специалистов по работе в зале. Главное, чтобы ресурс организма позволил полноценно тренироваться. А он, к с