«Самое сложное — простить себя». Янченков вспомнил травму Чикмарёвой

Бронзовый призёр чемпионата России Матвей Янченков, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказал, что было дня него самым сложным в период, когда у партнёрши была травма.

— Что было самым сложным для тебя в тот период, когда у Кати была травма?

— Думаю, самое сложное — простить себя за то, что я встал ей на ногу. Хотя Катя сразу сказала мне, что это не моя вина, всё равно это сделал я. Поэтому эмоционально было тяжело.

Мы тренировались, готовились к контрольным прокатам в сентябре. Просто заезжали под музыку на прыжок. Мы ехали ходом назад, Катя была передо мной. Она потеряла равновесие и упала прямо передо мной. Вместо того чтобы затормозить, я почему-то решил её перепрыгнуть и встал на её ногу зубцом ботинка. Сильно повредил ногу. Это был жуткий период в нашей карьере. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю этот момент, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.