Янченков признался, что некрасиво вёл себя после того, как встал в пару с Чикмарёвой

Бронзовый призёр чемпионата России Матвей Янченков рассказал, что некрасиво себя вёл после того, как встал в пару с Екатериной Чикмарёвой.

«Катя тогда была совсем зелёная, и я, честно говоря, некрасиво себя вёл. Ходил с каменным лицом, всем видом показывал, что мне неприятно, что Катя встала со мной в пару.

Сейчас я понимаю, что она была гораздо перспективнее и решение поставить нас вместе было абсолютно правильным. Но тогда я этого совершенно не видел. Я признаю, что первое время вёл себя с Катей некорректно.

Просто мне было неприятно, что Павел Сергеевич ничего мне не объяснял. Из-за этого у меня была полная неразбериха в голове. Ну и мне было 15-16 лет. Голова тогда ещё не очень хорошо работала», — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.