Бронзовый призёр чемпионата России, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, Матвей Янченков признался, что даже не задумывался о смене партнёрши или завершении карьеры во время её травмы.

— Не было мыслей завершить карьеру или, например, встать в пару с другой партнёршей в период, когда у Кати была травма?

— Нет, ни в коем случае. Как минимум это было бы подло. Мы сразу понимали, что Катя вернётся и всё будет хорошо. Я вообще не представлял другого варианта: что мы завершим карьеру с Катей или я уйду от неё. Нет, такого не было, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.