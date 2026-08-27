«Болельщики в Китае безумные». Янченков рассказал о выступлении в шоу

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков рассказал об опыте выступления в шоу в Китае.

«Всё было супер. Организация была на высоте, за исключением некоторых небольших моментов. И публика, и сам Китай — всё было просто супер.

После первого шоу, когда мы уже закончили выступление, организаторы снова позвали нас на лёд, все участники встали в центр, а фанаты стояли вокруг, и они просто одновременно начали идти на нас, обнимать, фотографироваться, кричать.

В этом плане болельщики в Китае безумные. Для всех это был шок. Мне кажется, ни у кого такого опыта раньше не было. Организаторы нас буквально отлепляли от болельщиков», – сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.