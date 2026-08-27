Янченков рассказал о возвращении на международную арену после четырёхлетнего перерыва

Бронзовый призёр чемпионата России, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, Матвей Янченков высказался о возвращении на международные турниры после четырёхлетнего перерыва.

— Какая у тебя была реакция, когда стало известно, что мы возвращаемся на международную арену?

— Я был, безусловно, рад. Наконец-то это произошло. Это великолепная новость. Когда мы были юниорами, мы только-только отобрались на чемпионат мира и на финал Гран-при по юниорам — и нам прикрыли лавочку. Это было очень досадно и обидно. И вот сейчас нас пустили. Я был очень рад.

— Спустя четыре года вы возвращаетесь на международную арену и поедете на турнир в Японию. Какие ожидания?

— Мне просто интересно, что будет. Как к нам будут относиться спортсмены, как нас будут судить, как будет реагировать публика. Интересно побыть в Токио, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.