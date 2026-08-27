«Я был слабым одиночником». Янченков рассказал, почему перешёл в парное катание

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, рассказал, почему принял решение уйти из одиночного катания в парное.

— Ты начинал, как и большинство фигуристов, с одиночного, почему в какой-то момент решил перейти в пары?

— Это было наше общее решение с мамой. Я был слабым одиночником. Никаких перспектив в одиночном катании ни я, ни мама не видели, поэтому решили перейти в пары. Так мы и начали заниматься парным фигурным катанием в Екатеринбурге, – сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.