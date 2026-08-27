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«Хочу лет до 30». Янченков рассказал о планах на будущее

«Хочу лет до 30». Янченков рассказал о планах на будущее
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Бронзовый призёр чемпионата России, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, Матвей Янченков поделился планами на предстоящий сезон, а также ответил, в каком возрасте планирует завершить карьеру.

— Какие планы на предстоящий сезон?
— Как и всегда: приезжать на соревнования и чисто катать наши две программы. Если будем выступать чисто, надеюсь, у нас будет шанс поехать на чемпионат Европы или мира.

— До скольки лет хочешь кататься?
— Хочу лет до 30. Два олимпийских цикла хочу откататься. Может быть, с перерывами, но хочется побывать на двух Олимпиадах, — сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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