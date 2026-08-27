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Ученица Тутберидзе Екатерина Стоцкая рассказала, что выросла за год на 16 см

Ученица Тутберидзе Екатерина Стоцкая рассказала, что выросла за год на 16 см
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Фигуристка Екатерина Стоцкая, ученица группы Этери Тутберидзе, рассказала о готовности к новому сезону, а также призналась, что выросла на 16 сантиметров с апреля 2025 года, но не чувствует, что это как-то отразилось на её результатах.

«Готова намного лучше, чем в прошлом сезоне, однозначно. Сейчас тренирую четверной сальхов, отрабатываю программы, нарабатываю «дыхалку», потому что не очень пока даётся, сложно катать. После операции ничего не беспокоит.

У меня было время отдохнуть. Когда в прошлом сезоне были первые соревнования после такого длительного отдыха, очень переживала. Сейчас почему-то вообще не переживала, хотя и допустила ошибку на двойном акселе. Это было очень странно, но хорошо, что я дальше собралась и откатала всё чисто. Я себя даже хвалю за это сама. Когда не делаешь прыжок, надо забыть об этом и просто идти дальше.

У меня был шанс в прошлом сезоне поехать на юниорские этапы. Но не получилось, потому что даже ходить не могла. У меня колени болели. Лежала дома, мы не знали, что делать, был важный сезон, я в сборной России была. Появилась болезнь Осгуда-Шляттера.

Я выросла очень сильно — на 16 сантиметров за год. В апреле, когда проходило первенство России среди девушек старшего возраста, рост был 139 см, сейчас — 155 см. Некоторые говорят, сложнее с высоким ростом прыгать, у