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«Нравится идея». Янченков оценил спецпроект «Чемпионата» «Семейный каскад»

«Нравится идея». Янченков оценил спецпроект «Чемпионата» «Семейный каскад»
Комментарии

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, поделился мнением о спецпроекте «Чемпионата» «Семейный каскад»

— У твоей мамы недавно брали интервью для проекта «Семейный каскад». Она с тобой советовалась перед интервью?
— Мама со мной не советовалась. Она у меня максимально честный человек и всегда говорит то, что думает.

— Идея проекта в том, чтобы показывать путь спортсмена не только глазами самого фигуриста, но и глазами его родителей. Как тебе такая концепция?
— Мне нравится эта идея. Думаю, интересно будет посмотреть, как на это будет реагировать публика, – сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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