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Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на этапе ЮГП ISU в Риге

Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на этапе ЮГП ISU в Риге
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Китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление они получили от судей 57,02 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Спортивные пары. Короткая программа
27 августа 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Китай
2
США
3
Чехия

Вторыми стали представители США Риган Мосс и Якуб Гальбавы с результатом 56,32. Тройку лидеров замкнули чешские спортсмены Дебора-Анна Цоген и Лукаш Вохозка (53,26).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 57,02.
  2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 56,32.
  3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 53,26.
  4. Клелья Лиж-Латю/Аллан-Даниэль Фишер (Франция) — 48,33.
  5. Мариким Ранзи/Энрик Лего (Канада) — 48,15.
Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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