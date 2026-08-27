Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на этапе ЮГП ISU в Риге

Китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление они получили от судей 57,02 балла.

Вторыми стали представители США Риган Мосс и Якуб Гальбавы с результатом 56,32. Тройку лидеров замкнули чешские спортсмены Дебора-Анна Цоген и Лукаш Вохозка (53,26).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Спортивные пары. Короткая программа: