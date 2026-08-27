Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на этапе ЮГП ISU в Риге
Китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление они получили от судей 57,02 балла.
Вторыми стали представители США Риган Мосс и Якуб Гальбавы с результатом 56,32. Тройку лидеров замкнули чешские спортсмены Дебора-Анна Цоген и Лукаш Вохозка (53,26).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Спортивные пары. Короткая программа:
- Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 57,02.
- Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 56,32.
- Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 53,26.
- Клелья Лиж-Латю/Аллан-Даниэль Фишер (Франция) — 48,33.
- Мариким Ранзи/Энрик Лего (Канада) — 48,15.
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