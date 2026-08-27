Матвей Янченков назвал самый запоминающийся старт в карьере

Победитель и призёр этапов Гран-при России в парном катании фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, рассказал, какой старт считает самым запоминающимся в своей карьере.

— Какой старт можешь назвать самым запоминающимся за всю карьеру? И какой — в прошлом сезоне?

— В карьере, думаю, это чемпионат России, где мы впервые заняли третье место. Это было очень волнительно. Хотя любой чемпионат России проходит волнительно, там было по-особенному. Мы чувствовали, что можем встать на пьедестал и должны это сделать. А самый лучший прокат, наверное, за всё время у нас был в Омске, когда мы взяли золото на Гран-при, – сказал Янченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.