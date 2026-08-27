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Стала известна музыка для программ Бойковой и Козловского к новому сезону

Стала известна музыка для программ Бойковой и Козловского к новому сезону
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ чемпионов Европы, трёхкратных чемпионов России по фигурному катанию Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании.

В короткой программе пара будет выступать под саундтрек к фильму «Чёрная пантера» — We Know What You Whisper (feat Busiswa) — Ludwig Göransson, Max Sandler, Busiswa, Everton Nelson — Alex Gibson, Alex Levy, Colby Donaldson, Ludwig Göransson, Yibambe! — Ludwig Göransson, Max Sandler, Busiswa, Everton Nelson — Alex Gibson, Alex Levy, Colby Donaldson, Ludwig Göransson и They Want it, But No (Film Version) — Tobe Nwigwe, Fat Nwigwe, Ludwig Göransson, Ngawang Samphle — Dorothy Chan, Kyle Miller, Ismael Garza, Ngawang Samphle, Ludwig Göransson.

В произвольной программе Бойковой и Козловского прозвучат композиции Prologue — Ryan Otter — Ryan Otter,
Carmen is here — Ryan Otter — Ryan Otter, Fatality — Ryan Otter — Ryan Otter, Habanera — Joseph William Morgan — Joseph William Morgan.

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