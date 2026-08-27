Сэна Такахаси выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при ISU в Риге

Японский фигурист Сэна Такахаси выиграл короткую программы на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление он получил от судей 83,75 балла.

Вторым стал представитель Южной Кореи Чэ Кын Ли с результатом 83,20. Тройку лидеров замкнул канадский спортсмен Уильям Чан (79,09).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Юноши. Короткая программа:

Сэна Такахаси (Япония) — 83,75. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 83,20. Уильям Чан (Канада) — 79,09. Эан Вайлер (Швейцария) — 77,74. Хапин Чхои (Южная Корея) — 76,21. Никита Шейко (Израиль) — 74,47. Янис Знотиньш (Латвия) — 72,34. Калеб Фаррингтон (США) — 65,07.