Сэна Такахаси выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при ISU в Риге
Японский фигурист Сэна Такахаси выиграл короткую программы на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление он получил от судей 83,75 балла.
Вторым стал представитель Южной Кореи Чэ Кын Ли с результатом 83,20. Тройку лидеров замкнул канадский спортсмен Уильям Чан (79,09).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Юноши. Короткая программа:
- Сэна Такахаси (Япония) — 83,75.
- Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 83,20.
- Уильям Чан (Канада) — 79,09.
- Эан Вайлер (Швейцария) — 77,74.
- Хапин Чхои (Южная Корея) — 76,21.
- Никита Шейко (Израиль) — 74,47.
- Янис Знотиньш (Латвия) — 72,34.
- Калеб Фаррингтон (США) — 65,07.