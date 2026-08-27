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Сэна Такахаси выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при ISU в Риге

Сэна Такахаси выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при ISU в Риге
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Японский фигурист Сэна Такахаси выиграл короткую программы на втором этапе Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. За своё выступление он получил от судей 83,75 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Юноши. Короткая программа
27 августа 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Сэна Такахаси
Япония
83.75
2
Чэ Кын Ли
Южная Корея
83.20
3
Уильям Чан
Канада
79.09

Вторым стал представитель Южной Кореи Чэ Кын Ли с результатом 83,20. Тройку лидеров замкнул канадский спортсмен Уильям Чан (79,09).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Юноши. Короткая программа:

  1. Сэна Такахаси (Япония) — 83,75.
  2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 83,20.
  3. Уильям Чан (Канада) — 79,09.
  4. Эан Вайлер (Швейцария) — 77,74.
  5. Хапин Чхои (Южная Корея) — 76,21.
  6. Никита Шейко (Израиль) — 74,47.
  7. Янис Знотиньш (Латвия) — 72,34.
  8. Калеб Фаррингтон (США) — 65,07.
Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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