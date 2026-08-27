Сегодня, 27 августа, Риге, Латвия, стартовал второй этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В рамках соревновательного дня были представлены короткие программы в трёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений на четверг.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Результаты соревнований на 27 августа:

Девушки

1. Мэи Окада (Япония) — 72,47.

2. Хана Бат (Австралия) — 69,06.

3. Ван Ихань (Китай) — 68,61.

Спортивные пары

1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 57,02.

2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 56,32.

3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 53,26.

Юноши

1. Сэна Такахаси (Япония) — 83,75.

2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 83,20.

3. Уильям Чан (Канада) — 79,09.

Неделей ранее в Сиане, Китай, прошёл первый этап юниорского Гран-при, который во всех видах выиграли российские фигуристы. В Риге россияне не выступят.