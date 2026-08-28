Загитова поблагодарила Минниханова за строительство Центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова отреагировала на открытие Центра фигурного катания в Казани, на базе которого должна заработать её школа.

«Сегодня в Казани открылся Центр фигурного катания. От всего сердца хочу выразить огромную благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову.

Спасибо Вам за то, что, когда-то услышали моё предложение, поддержали эту важную идею и помогли воплотить её в жизнь. Благодаря Вашему вниманию к спорту, личной вовлечённости и искренней поддержке у детей появился настоящий дом фигурного катания — современный центр, где они смогут тренироваться, развиваться, мечтать, достигать больших целей и прославлять Республику Татарстан своими победами.

Рустам Нургалиевич, огромное спасибо за доверие, за веру в этот проект и за всё, что Вы делаете для детей, спорта и будущего Татарстана!» — написала Загитова в социальных сетях.