Гончаренко рассказала о трудностях в начале работы с Петросян

Российский тренер Инна Гончаренко рассказала о трудностях в начале работы с отечественной фигуристкой, трёхкратной чемпионкой страны Аделией Петросян.

«Аделия учится, но это не является проблемой. Насколько успела с ней пообщаться, поняла, что ей это очень нравится и комфортно.

Травма у Аделии присутствует. Этот вопрос будет решаться в перспективе, сейчас решение этой проблемы отложено — идёт работа со специалистом по лечебной физкультуре. Аделия выполняет рекомендуемые врачами комплексы, но, как понимаю, больше там сделать ничего нельзя, но я не врач. Глобальное решение проблемы будет в перспективе», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Ранее стало известно, что Петросян будет тренироваться под руководством Гончаренко после ухода из группы Этери Тутберидзе.