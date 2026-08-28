«Аделия мне позвонила». Гончаренко раскрыла подробности перехода Петросян от Тутберидзе

Известный тренер Инна Гончаренко рассказала о начале работы с российской фигуристкой, трёхкратной чемпионкой страны Аделией Петросян.

«Сотрудничество с Аделией начали с субботы. Аделия мне позвонила и попросила помочь подготовиться к прокатам. Для меня это было неожиданно. Потом встретились и пообщались. Аделия — приятная девушка. Пока всё складывается, но без загадывания: всё-таки это было неожиданно для меня.

Сейчас много организационных вопросов, да и на подготовку времени немного — начинать готовиться за две недели до прокатов проблематично. Ничего не загадываем, пытаемся работать.

Сейчас ищем лёд, где можно будет тренироваться. Проблем много, но мы полны надежд и оптимизма. Пока нет вариантов, которые рассматриваем. Сейчас на связи с федерацией, прорабатываем варианты, но ничего определённого нет.

К каким стартам будем готовиться? Это обязательно будут наши российские Гран-при. Но надо сначала дождаться контрольных прокатов, а сейчас загадывать что-то сложно. Аделия не тренировалась, а программы в процессе постановки. Никаких анонсов давать не могу», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Ранее СМИ сообщили, что Гончаренко станет новым тренером Петросян после ухода фигуристки из группы Этери Тутберидзе.