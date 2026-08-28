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Авербух рассказал, как Гончаренко может помочь Петросян

Авербух рассказал, как Гончаренко может помочь Петросян
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новость о начале сотрудничества трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр в Милане Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко после ухода фигуристки из группы Этери Тутберидзе.

«Инна Германовна – очень опытный тренер и специалист высочайшего класса. И она подарила нам большую плеяду талантливых фигуристов и фигуристок. Среди них, конечно, мы помним Елену Радионову, её выступления всегда были очень эмоциональными и яркими. Инна Гончаренко в последние годы на какое-то время отошла от больших соревнований. Возможно, для неё это тоже сейчас будет хороший вызов.

Можно только пожелать им плодотворного союза и удачи. Но какие-то прогнозы делать сложно. Аделии в первую очередь надо разобраться с самой собой. Я думаю, что ей в этом может помочь Инна Гончаренко. Нам же со стороны точно не стоит пытаться объяснить, в чем заключаются какие-то проблемы. Аделия продолжает работать, это хорошо и является сейчас самым главным. Посмотрим, к чему приведет её сотрудничество с Инной Германовной», — приводят слова Авербуха РИА Новости.

20 июля российская спортсменка объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе, где тренировалась с 12 лет.

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