«Не удивил». Леонова — о переходе Петросян к Гончаренко

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова заявила, что её не удивил переход трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян к тренеру Инне Гончаренко.

«Честно говоря, любой переход бы не удивил. Мне кажется, по пальцам одной руки можно было пересчитать специалистов, к которым могла пойти Аделия. Я очень надеюсь, что у нее всё получится», — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Петросян сообщила, что начала сотрудничество с Гончаренко в среду, 19 августа. 19‑летняя фигуристка отметила, что тренер согласилась помочь ей в сжатые сроки подготовиться к контрольным прокатам.

Гончаренко — заслуженный тренер России. В разные годы она работала с Еленой Радионовой, Максимом Ковтуном, Александром Самариным и Аделиной Сотниковой.

На Олимпийских играх в Италии — 2026 Петросян заняла шестое место. Летом фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе, где тренировалась с 12 лет.