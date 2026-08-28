Деанна Стеллато-Дудек и Данил Сияница образовали спортивную пару и будут выступать за США

Фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Данил Сияница образовали спортивную пару, об этом сообщается на сайте Ассоциации фигурного катания США.

«Невероятно рада начать новую главу вместе с Данилом и очень благодарна всем болельщикам, которые продолжают поддерживать меня на каждом этапе моего пути. Сделаю всё возможное, чтобы вы могли мной гордиться, и буду представлять США, вкладывая в это все силы.

Не могла даже представить, что мой путь в спорте приведёт меня туда, где я оказалась. Но именно в США начиналась моя история. Я благодарна за всё, что пережила за свою карьеру, с воодушевлением смотрю на то, что мы с Данилом сможем создать вместе», – приводит слова Стеллато-Дудек US Figure Skating.

Стеллато-Дудек ранее выступала в паре с Максимом Дешамом за Канаду. Они становились чемпионами мира и чемпионами четырёх континентов. Сейчас фигуристке 43 года.

Сияница с 2018-го по 2023-й выступал с Анастасией Смирновой.

Стеллато-Дудек и Сияница будут тренироваться в Колорадо-Спрингс под руководством тренера Дрю Микинса. Отмечается, что они планируют готовиться к Олимпиаде-2030.