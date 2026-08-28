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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: расписание соревнований на 28 августа

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: расписание соревнований на 28 августа
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Сегодня, 28 августа, в Риге, Латвия, продолжится второй этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В рамках соревновательного дня будут представлены произвольные программы в женском одиночном катании и парном катании, а также выступят спортсмены с ритм-танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на пятницу.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Расписание соревнований на 28 августа (время — мск):

11:00. Танцы на льду. Ритм-танец;
14:00. Спортивные пары, произвольная программа;
16:30. Девушки, произвольная программа.

Неделей ранее в Сиане, Китай, прошёл первый этап юниорского Гран-при, который во всех видах выиграли российские фигуристы. В Риге россияне не выступят.

Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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