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ISU обновил информацию о хобби в профиле Александры Трусовой на официальном сайте

ISU обновил информацию о хобби в профиле Александры Трусовой на официальном сайте
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обновил информацию об увлечениях серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзового призёра чемпионата мира — 2021 российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой). Ранее в графе «хобби» в профиле Трусовой было указано чтение книг, а теперь — собаки.

Предстоящий сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным после рождения сына Михаила.

Спортсменка примет участие в турнире серии «Челленджер» в Токио, Япония. Соревнование пройдёт с 4 по 6 сентября и станет для россиян первым после возвращения на международную арену на взрослом уровне после отстранения. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.

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