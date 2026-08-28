«У них таких историй дофига». Роднина — об уходе Петросян от Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об уходе российской фигуристки Аделии Петросян из группы тренера Этери Тутберидзе.

— Ничего не знала про это, вот только сейчас узнала. Если вы думаете, что сижу в ленте и живу фигурным катанием, то глубоко ошибаетесь. Никак не могу оценить этот переход. Пока это только объявлено. Поживём — увидим. Оценивать ничего невозможно при сравнении с двумя неизвестными. Очень многое зависит от тренера, но главное действующее лицо — сам спортсмен. Тем более Аделия не в детско-юношеском возрасте, а знает себя и цену себе, понимает, куда стремиться. Но я гадать не умею. У нас была масса историй, что в таком возрасте и при таком мастерстве тебе не нужен наставник, который будет вести тебя от ступеньки к ступеньке. Тебе нужен человек, в которого ты веришь и который в тебя верит. Нужно взаимное доверие и понимание.

— С чем связываете тенденцию