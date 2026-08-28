«Они голодные до этих турниров». Ягудин — о возвращении россиян на международные старты

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение, что российские фигуристы могли утратить уверенность в себе во время отстранения от международных соревнований, но их желание победить будет преобладать.

«В Kinoshita Cup примут участие топовые российские спортсмены, которые являются победителями европейских турниров, чемпионатов мира, призёры Олимпиад. Конечно, им было тяжело всё это время без выхода на международную арену. Утратили ли они уверенность за этот период? Конечно. Что здесь лукавить? Когда ты не выступаешь каждый месяц на международной арене, состояние уверенности уходит. Но если бы не было внутреннего заряда, мы бы никогда и не становились олимпийскими чемпионами. А он у них есть, они голодные до этих турниров», – приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Первым стартом сезона-2026/2027 для взрослых спортсменов станет «челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября.