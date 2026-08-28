«Такая роскошь доступна нам нечасто». Трусова и Игнатов прогулялись по Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые совместные фото со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Мы с Макаром стараемся быть оптимистами, поэтому не промотались весь вечер по делам, а наконец-то провели время вдвоём. В последний месяц такая роскошь доступна нам нечасто… Ещё и поужинать вдвоём сходили. Чем не романтический вечер?» – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

В январе 2026 года Александра объявила о возобновлении карьеры после рождения сына. Её первым стартом в сезоне-2026/2027 станет соревнование серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, которое пройдёт в Японии с 4